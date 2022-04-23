Новосибирск, 23 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 630 пациентов, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. За это же время 142 человека выздоровели, восемь пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 255 396 случаев заражения коронавирусом, 248 448 пациентов выздоровели, умерли 5595 человек, в реанимации находятся 102 человека, на ИВЛ – 12 пациентов.