23 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 17:17 — REGNUM Баскетбольный клуб УГМК у себя дома одержал победу над командой «Динамо» из Курска. Игра прошла в Верхней Пышме Свердловской области и завершилась счётом 71:63.

Речь идёт о втором финальном матче. По четвертям счёт составил 24:23, 16:15, 21:12 и 10:13.

Следующая игра состоится в Курске 26 апреля.

Женский баскетбольный клуб УГМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Виктория Завьялова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Анастасия Шилова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер «Динамо» Курск Василий Карасёв Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Анастасия Косу Алексей Колчин © ИА REGNUM

Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков Алексей Колчин © ИА REGNUM

Анастасия Шилова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Виктория Завьялова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мария Вадеева Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Анастасия Шилова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ксения Тихоненко Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков Алексей Колчин © ИА REGNUM