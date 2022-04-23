Верхняя Пышма, Свердловская область,
23 апреля 2022, 17:17 — REGNUM Баскетбольный клуб УГМК у себя дома одержал победу над командой «Динамо» из Курска. Игра прошла в Верхней Пышме Свердловской области и завершилась счётом 71:63.
Речь идёт о втором финальном матче. По четвертям счёт составил 24:23, 16:15, 21:12 и 10:13.
Следующая игра состоится в Курске 26 апреля.
Женский баскетбольный клуб УГМК
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Виктория Завьялова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анастасия Шилова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер «Динамо» Курск Василий Карасёв
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анастасия Косу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анастасия Шилова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Виктория Завьялова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мария Вадеева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анастасия Шилова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ксения Тихоненко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин © ИА REGNUM