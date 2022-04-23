Братислава, 23 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Словакия заплатит за поставки газа во второй половине мая в евро. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Эдуард Хегер, сообщает TASR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план», — цитирует премьера информагентство.

Он заверил, что в случае прекращения поставок газа из России его запасов в Словакии для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев заявил, что Европа не протянет и недели без российского газа.