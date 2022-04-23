Вашингтон, 23 апреля 2022, 16:49 — REGNUM Членству России в «Большой двадцатке» ничего не угрожает из-за специальной операции по денацификации Украины, к такому выводу пришли журналисты агентства Associated Press.
Агентство отмечает, что если в 2014 году, после присоединения Крыма и поддержки ДНР и ЛНР, страну удалось исключить из «Большой семеркой», но с «Двадцаткой» все иначе. Для принятия аналогичного решения нужно единогласие членов организации, которого, по всей видимости, не будет.
Напомним, официальные лица ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, ушли со встречи Большой двадцатки в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России.