Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Членству России в «Большой двадцатке» ничего не угрожает из-за специальной операции по денацификации Украины, к такому выводу пришли журналисты агентства Associated Press.

Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в Осаке Kremlin.ru

Агентство отмечает, что если в 2014 году, после присоединения Крыма и поддержки ДНР и ЛНР, страну удалось исключить из «Большой семеркой», но с «Двадцаткой» все иначе. Для принятия аналогичного решения нужно единогласие членов организации, которого, по всей видимости, не будет.

«Хотя Россия стала для многих западных стран государством-изгоем, она останется частью «Двадцатки» и связанных с ней организаций, если страны-члены не достигнут консенсуса о том, что ее нужно исключить», — указывает агентство.

«Такое развитие событий, тем не менее, кажется маловероятным, военнослужащий того, что несколько стран, в том числе Китай, Бразилия и ЮАР, ясно дали понять, что поддержат членство России в «Двадцатке», — добавили журналисты Associated Press.

Напомним, официальные лица ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, ушли со встречи Большой двадцатки в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России.