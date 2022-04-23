Кемерово, , 16:49 — REGNUM В Кемеровской области стартовал музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию». Первой территорией проведения стал Новокузнецк — здесь прошёл трёхчасовой рок-концерт.

Рок-концерт в Новокузнецке Правительство Кузбасса

«Сейчас для всех нас особенно важно объединиться, ведь только вместе мы сможем противостоять любым внешним вызовам, санкциям недружественных стран, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Мы выражаем поддержку Вооруженным силам России, тем воинам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине».

Отметим, что 28 апреля рок-концерт пройдет в Прокопьевске, 30 апреля — в Кемерове. Вход свободный.