Лондон, 23 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. 23 апреля лондонский «Арсенал» в центральном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Нуну Тавареш (3’), Букайо Сака (32’ пенальти) и Гранит Джака (70’ Мохамед эль-Ненни). Единственный гол «красных дьяволов» на 34-й минуте забил Криштиану Роналду после передачи Неманьи Матича. На 57-й минуте атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти.

Статистика матча («Арсенал»/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 14/14

Удары в створ 7/5

Владение 55%/45%

Угловые 1/7

Нарушения 9/12

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Габриэл, Суареш (Томиясу, 90’), Тавареш, Эдегор, Джака, эль-Ненни, Сака (Холдинг, 74’), Смит-Роу (Мартинелли, 64’), Нкетиа.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Далот, Варан, Теллеш, Мактоминей, Матич (Рэшфорд, 77’), Фернандеш (Мата, 84’), Санчо, Эланга (Лингард, 77’), Роналду.

«Арсенал», одержав девятнадцатую победу в сезоне и набрав 60 очков, обошел «Тоттенхэм» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Манчестер Юнайтед» с 54-мя очками остался на шестой строчке.