Донецк, 23 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 23 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:25 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Еленовка в ДНР обстреляли представители ВСУ.