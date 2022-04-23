Киев, 23 апреля 2022, 16:42 — REGNUM Посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся в Киев, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«По окончании консультаций в Риге чрезвычайный и полномочный посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей», — написал Ринкевичс в соцсетях.
Ранее посольство Латвии после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины было эвакуировано во Львов.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала остановить снос советских мемориалов в Латвии.