Киев, 23 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся в Киев, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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«По окончании консультаций в Риге чрезвычайный и полномочный посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей», — написал Ринкевичс в соцсетях.

Ранее посольство Латвии после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины было эвакуировано во Львов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала остановить снос советских мемориалов в Латвии.