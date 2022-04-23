Андрей Чепакин, 23 апреля 2022, 21:02 — REGNUM Не знаю, какие планы строила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, когда 10 лет назад в Новосибирске затевала детско-юношеский биатлонный Кубок своего имени.

Анна Богалий всегда на позитиве. Хоть и спит порой по паре часов в день
Анна Богалий всегда на позитиве. Хоть и спит порой по паре часов в день
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Что случилось, то случилось – за эти годы Кубок стал самым массовым и масштабным состязанием в России (и не только): через его старты прошли тысячи ребят от 9 до 17 лет. Кто-то стал профессиональным спортсменом и приносит медали России на международной арене, но главное, считают идеологи проекта Анна Богалий и её муж Андрей Левунин, в другом – огромное количество ребят во всей нашей огромной стране Кубок Анны Богалий – SKIMiR (официальное название) спас от улицы, многие из них нашли своё призвание в учёбе, науке, искусстве, стали профессионалами в разных сферах деятельности, связанных и не связанных со спортом.

Маленькая и очень позитивная часть команды Кубка в минуту отдыха
Маленькая и очень позитивная часть команды Кубка в минуту отдыха
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Ещё в начале сезона мы договорились с редакцией, что расскажем об итогах сезона.

Предстартовое волнение
Предстартовое волнение
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На старт, как на праздник!
На старт, как на праздник!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Технический делегат IBU Сергей Просвирнин провожает в гонку самых маленьких участников
Технический делегат IBU Сергей Просвирнин провожает в гонку самых маленьких участников
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт с высоты птичьего полёта
Старт с высоты птичьего полёта
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стартовом разгоне
На стартовом разгоне
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В другое время я бы рассказал вам о том, что на финальный этап в Новосибирск приехало около 600 участников со всей страны (а таких этапов в сезоне 2021/2022 – шесть: Мурманск, Абзаково, Южно-Сахалинск, Дёмино, Абзаково, Новосибирск). Что за свою долгую журналистскую карьеру я работал на крупнейших мировых стартах от Олимпийских игр до чемпионатов и Кубков мира, но нигде не видел такого уровня ответственности за взятое на себя дело – в команде Кубка несколько десятков специалистов со всей страны, и каждый лучший на своей позиции.

Графика Кубка
Графика Кубка
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Буран на трассе и в зоне передачи эстафеты: погода часто испытывала юных биатлонистов на прочность
Буран на трассе и в зоне передачи эстафеты: погода часто испытывала юных биатлонистов на прочность
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Нет плохой погоды, есть новые вызовы. На старте победитель Кубка сезона 2021–2022 года Ярослав Кузнецов (Амурская область)
Нет плохой погоды, есть новые вызовы. На старте победитель Кубка сезона 2021–2022 года Ярослав Кузнецов (Амурская область)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Этап в Новосибирск памятный для меня – 50 лет назад я сам как спортсмен участвовал здесь в первом сезоне состязаний на призы Виктора Маматова.

Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Импровизированный фотоюмор
Импровизированный фотоюмор
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Спуск
Спуск
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Самый трогательный этап Гонки дружбы – когда самые старшие передают эстафету малышам. Тоже символ Кубка Анны Богалий
Самый трогательный этап Гонки дружбы – когда самые старшие передают эстафету малышам. Тоже символ Кубка Анны Богалий
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Не забыл бы сказать, что каждый этап – это не только соревнования, но и большой, прекрасно оформленный и организованный праздник. Не зря президент федерации биатлона России Виктор Майгуров, побывав на стартах в Новосибирске, сказал: «Не хуже, чем на Кубке мира!»

Березы — один из символов этапа Кубка в Новосибирске
Березы — один из символов этапа Кубка в Новосибирске
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Дарья Заозёрова в лидерах
Дарья Заозёрова в лидерах
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренерские страсти
Тренерские страсти
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Оружейники» — Игорь Мармуляк (Москва) и Евгения Мурашко (Санкт-Петербург)
«Оружейники» — Игорь Мармуляк (Москва) и Евгения Мурашко (Санкт-Петербург)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Огневой рубеж
Огневой рубеж
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стрельбище от напряжения замирает всё – даже гильзы в полёте
На стрельбище от напряжения замирает всё – даже гильзы в полёте
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренер очень устал
Тренер очень устал
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пуля в цель – гильза в сторону!
Пуля в цель – гильза в сторону!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Разгон после рубежа
Разгон после рубежа
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Может, упомянул про то, что в один из сложных сезонов Анна продала свою квартиру, чтобы закрыть прорехи в бюджете Кубка: ведь весь он (хоть и спасибо верным спонсорам) на плечах семьи Анны Богалий и Андрея Левунина.

Президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров и Анна Богалий на рубеже: разговор профессионалов
Президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров и Анна Богалий на рубеже: разговор профессионалов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Анна Богалий на рубеже и сейчас даст фору молодым
Анна Богалий на рубеже и сейчас даст фору молодым
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Что там тренер настрелял? На Гонке тренеров
Что там тренер настрелял? На Гонке тренеров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Судья Нияз Шакиров всегда готов помочь делом и советом. Двое его собственных деток гоняются на Кубке
Судья Нияз Шакиров всегда готов помочь делом и советом. Двое его собственных деток гоняются на Кубке
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Заключительный подъём перед финишем
Заключительный подъём перед финишем
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
О заботе. Этот тренер стоял в самом дальнем конце круга. Когда спросил его, есть ли смысл подкармливать спортсменку на столь короткой гонке, получил ответ: «Гонка на результат не самоцель. Девочка восстанавливается после болезни, и самое важное – сберечь здоровье. Пусть кушает!»
О заботе. Этот тренер стоял в самом дальнем конце круга. Когда спросил его, есть ли смысл подкармливать спортсменку на столь короткой гонке, получил ответ: «Гонка на результат не самоцель. Девочка восстанавливается после болезни, и самое важное – сберечь здоровье. Пусть кушает!»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Много бы чего ещё рассказал про философию Кубка – «детских соревнованиях со взрослым и профессиональным отношением к делу»: про культурную программу, про штатного психолога, про любимую участниками Гонку тренеров, когда всё меняется и дети занимают места взрослых, и наоборот…

Биатлонная семья в действии – поддержка в конце подъёма
Биатлонная семья в действии – поддержка в конце подъёма
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На финишной прямой воспитанница Кубка, член юношеской сборной России Ксения Караман
На финишной прямой воспитанница Кубка, член юношеской сборной России Ксения Караман
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишная борьба до конца!
Финишная борьба до конца!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На финише Дарья Заозёрова (Вологодская область)
На финише Дарья Заозёрова (Вологодская область)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Соперники на трассе – друзья в жизни
Соперники на трассе – друзья в жизни
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Виктор Майгуров участвует в награждении победителей
Виктор Майгуров участвует в награждении победителей
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Первый подъём хорошо прореживает участников
Первый подъём хорошо прореживает участников
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но скажу вот о чём. С февраля мы живём в новой и очень сложной реальности. Для всех нас. И когда кто-то бросился спасать своё личное и финансовое благополучие, Анна и Андрей остались с детьми Кубка – своими, как они говорят, детьми: ни один из оставшихся этапов не был отменён (об этом не было и речи). Более того, команда сделала всё, чтобы провести их на высочайшем уровне – ведь воспоминаниями о днях, проведённых вместе на Кубке, и ожиданием новой встречи спортсмены, тренеры, родители будут жить всю весну, лето и осень.

И эта встреча состоится. На новом – более высоком уровне.

Анна Богалий и её подопечные готовы прыгнуть высоко
Анна Богалий и её подопечные готовы прыгнуть высоко
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Люди дела — Анна Богалий и Андрей Левунин в этом уверены.