23 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Андрей Чепакин, , 21:02 — REGNUM Не знаю, какие планы строила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, когда 10 лет назад в Новосибирске затевала детско-юношеский биатлонный Кубок своего имени.

Анна Богалий всегда на позитиве. Хоть и спит порой по паре часов в день Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Что случилось, то случилось – за эти годы Кубок стал самым массовым и масштабным состязанием в России (и не только): через его старты прошли тысячи ребят от 9 до 17 лет. Кто-то стал профессиональным спортсменом и приносит медали России на международной арене, но главное, считают идеологи проекта Анна Богалий и её муж Андрей Левунин, в другом – огромное количество ребят во всей нашей огромной стране Кубок Анны Богалий – SKIMiR (официальное название) спас от улицы, многие из них нашли своё призвание в учёбе, науке, искусстве, стали профессионалами в разных сферах деятельности, связанных и не связанных со спортом.

Маленькая и очень позитивная часть команды Кубка в минуту отдыха Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Ещё в начале сезона мы договорились с редакцией, что расскажем об итогах сезона.

Предстартовое волнение Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На старт, как на праздник! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Технический делегат IBU Сергей Просвирнин провожает в гонку самых маленьких участников Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Старт с высоты птичьего полёта Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На стартовом разгоне Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В другое время я бы рассказал вам о том, что на финальный этап в Новосибирск приехало около 600 участников со всей страны (а таких этапов в сезоне 2021/2022 – шесть: Мурманск, Абзаково, Южно-Сахалинск, Дёмино, Абзаково, Новосибирск). Что за свою долгую журналистскую карьеру я работал на крупнейших мировых стартах от Олимпийских игр до чемпионатов и Кубков мира, но нигде не видел такого уровня ответственности за взятое на себя дело – в команде Кубка несколько десятков специалистов со всей страны, и каждый лучший на своей позиции.

Графика Кубка Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Буран на трассе и в зоне передачи эстафеты: погода часто испытывала юных биатлонистов на прочность Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Нет плохой погоды, есть новые вызовы. На старте победитель Кубка сезона 2021–2022 года Ярослав Кузнецов (Амурская область) Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Этап в Новосибирск памятный для меня – 50 лет назад я сам как спортсмен участвовал здесь в первом сезоне состязаний на призы Виктора Маматова.

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Импровизированный фотоюмор Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Спуск Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Самый трогательный этап Гонки дружбы – когда самые старшие передают эстафету малышам. Тоже символ Кубка Анны Богалий Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Не забыл бы сказать, что каждый этап – это не только соревнования, но и большой, прекрасно оформленный и организованный праздник. Не зря президент федерации биатлона России Виктор Майгуров, побывав на стартах в Новосибирске, сказал: «Не хуже, чем на Кубке мира!»

Березы — один из символов этапа Кубка в Новосибирске Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Дарья Заозёрова в лидерах Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тренерские страсти Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Оружейники» — Игорь Мармуляк (Москва) и Евгения Мурашко (Санкт-Петербург) Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Огневой рубеж Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На стрельбище от напряжения замирает всё – даже гильзы в полёте Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тренер очень устал Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Пуля в цель – гильза в сторону! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Разгон после рубежа Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Может, упомянул про то, что в один из сложных сезонов Анна продала свою квартиру, чтобы закрыть прорехи в бюджете Кубка: ведь весь он (хоть и спасибо верным спонсорам) на плечах семьи Анны Богалий и Андрея Левунина.

Президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров и Анна Богалий на рубеже: разговор профессионалов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Анна Богалий на рубеже и сейчас даст фору молодым Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Что там тренер настрелял? На Гонке тренеров Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Судья Нияз Шакиров всегда готов помочь делом и советом. Двое его собственных деток гоняются на Кубке Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Заключительный подъём перед финишем Андрей Чепакин © ИА REGNUM

О заботе. Этот тренер стоял в самом дальнем конце круга. Когда спросил его, есть ли смысл подкармливать спортсменку на столь короткой гонке, получил ответ: «Гонка на результат не самоцель. Девочка восстанавливается после болезни, и самое важное – сберечь здоровье. Пусть кушает!» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Много бы чего ещё рассказал про философию Кубка – «детских соревнованиях со взрослым и профессиональным отношением к делу»: про культурную программу, про штатного психолога, про любимую участниками Гонку тренеров, когда всё меняется и дети занимают места взрослых, и наоборот…

Биатлонная семья в действии – поддержка в конце подъёма Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На финишной прямой воспитанница Кубка, член юношеской сборной России Ксения Караман Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Финишная борьба до конца! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На финише Дарья Заозёрова (Вологодская область) Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Соперники на трассе – друзья в жизни Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Виктор Майгуров участвует в награждении победителей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первый подъём хорошо прореживает участников Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но скажу вот о чём. С февраля мы живём в новой и очень сложной реальности. Для всех нас. И когда кто-то бросился спасать своё личное и финансовое благополучие, Анна и Андрей остались с детьми Кубка – своими, как они говорят, детьми: ни один из оставшихся этапов не был отменён (об этом не было и речи). Более того, команда сделала всё, чтобы провести их на высочайшем уровне – ведь воспоминаниями о днях, проведённых вместе на Кубке, и ожиданием новой встречи спортсмены, тренеры, родители будут жить всю весну, лето и осень.

И эта встреча состоится. На новом – более высоком уровне.

Анна Богалий и её подопечные готовы прыгнуть высоко Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Люди дела — Анна Богалий и Андрей Левунин в этом уверены.