Андрей Чепакин,
23 апреля 2022, 21:02 — REGNUM Не знаю, какие планы строила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, когда 10 лет назад в Новосибирске затевала детско-юношеский биатлонный Кубок своего имени.
Анна Богалий всегда на позитиве. Хоть и спит порой по паре часов в день
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Что случилось, то случилось – за эти годы Кубок стал самым массовым и масштабным состязанием в России (и не только): через его старты прошли тысячи ребят от 9 до 17 лет. Кто-то стал профессиональным спортсменом и приносит медали России на международной арене, но главное, считают идеологи проекта Анна Богалий и её муж Андрей Левунин, в другом – огромное количество ребят во всей нашей огромной стране Кубок Анны Богалий – SKIMiR (официальное название) спас от улицы, многие из них нашли своё призвание в учёбе, науке, искусстве, стали профессионалами в разных сферах деятельности, связанных и не связанных со спортом.
Маленькая и очень позитивная часть команды Кубка в минуту отдыха
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Ещё в начале сезона мы договорились с редакцией, что расскажем об итогах сезона.
Предстартовое волнение
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На старт, как на праздник!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Технический делегат IBU Сергей Просвирнин провожает в гонку самых маленьких участников
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт с высоты птичьего полёта
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стартовом разгоне
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
В другое время я бы рассказал вам о том, что на финальный этап в Новосибирск приехало около 600 участников со всей страны (а таких этапов в сезоне 2021/2022 – шесть: Мурманск, Абзаково, Южно-Сахалинск, Дёмино, Абзаково, Новосибирск). Что за свою долгую журналистскую карьеру я работал на крупнейших мировых стартах от Олимпийских игр до чемпионатов и Кубков мира, но нигде не видел такого уровня ответственности за взятое на себя дело – в команде Кубка несколько десятков специалистов со всей страны, и каждый лучший на своей позиции.
Графика Кубка
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Буран на трассе и в зоне передачи эстафеты: погода часто испытывала юных биатлонистов на прочность
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Нет плохой погоды, есть новые вызовы. На старте победитель Кубка сезона 2021–2022 года Ярослав Кузнецов (Амурская область)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Этап в Новосибирск памятный для меня – 50 лет назад я сам как спортсмен участвовал здесь в первом сезоне состязаний на призы Виктора Маматова.
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Импровизированный фотоюмор
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Спуск
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Самый трогательный этап Гонки дружбы – когда самые старшие передают эстафету малышам. Тоже символ Кубка Анны Богалий
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Не забыл бы сказать, что каждый этап – это не только соревнования, но и большой, прекрасно оформленный и организованный праздник. Не зря президент федерации биатлона России Виктор Майгуров, побывав на стартах в Новосибирске, сказал: «Не хуже, чем на Кубке мира!»
Березы — один из символов этапа Кубка в Новосибирске
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Дарья Заозёрова в лидерах
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренерские страсти
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Оружейники» — Игорь Мармуляк (Москва) и Евгения Мурашко (Санкт-Петербург)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Огневой рубеж
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стрельбище от напряжения замирает всё – даже гильзы в полёте
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренер очень устал
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пуля в цель – гильза в сторону!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Разгон после рубежа
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Может, упомянул про то, что в один из сложных сезонов Анна продала свою квартиру, чтобы закрыть прорехи в бюджете Кубка: ведь весь он (хоть и спасибо верным спонсорам) на плечах семьи Анны Богалий и Андрея Левунина.
Президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров и Анна Богалий на рубеже: разговор профессионалов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Анна Богалий на рубеже и сейчас даст фору молодым
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Что там тренер настрелял? На Гонке тренеров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Судья Нияз Шакиров всегда готов помочь делом и советом. Двое его собственных деток гоняются на Кубке
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Заключительный подъём перед финишем
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
О заботе. Этот тренер стоял в самом дальнем конце круга. Когда спросил его, есть ли смысл подкармливать спортсменку на столь короткой гонке, получил ответ: «Гонка на результат не самоцель. Девочка восстанавливается после болезни, и самое важное – сберечь здоровье. Пусть кушает!»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Много бы чего ещё рассказал про философию Кубка – «детских соревнованиях со взрослым и профессиональным отношением к делу»: про культурную программу, про штатного психолога, про любимую участниками Гонку тренеров, когда всё меняется и дети занимают места взрослых, и наоборот…
Биатлонная семья в действии – поддержка в конце подъёма
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На финишной прямой воспитанница Кубка, член юношеской сборной России Ксения Караман
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишная борьба до конца!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На финише Дарья Заозёрова (Вологодская область)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Соперники на трассе – друзья в жизни
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Виктор Майгуров участвует в награждении победителей
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Первый подъём хорошо прореживает участников
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Но скажу вот о чём. С февраля мы живём в новой и очень сложной реальности. Для всех нас. И когда кто-то бросился спасать своё личное и финансовое благополучие, Анна и Андрей остались с детьми Кубка – своими, как они говорят, детьми: ни один из оставшихся этапов не был отменён (об этом не было и речи). Более того, команда сделала всё, чтобы провести их на высочайшем уровне – ведь воспоминаниями о днях, проведённых вместе на Кубке, и ожиданием новой встречи спортсмены, тренеры, родители будут жить всю весну, лето и осень.
И эта встреча состоится. На новом – более высоком уровне.
Анна Богалий и её подопечные готовы прыгнуть высоко
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Люди дела — Анна Богалий и Андрей Левунин в этом уверены.