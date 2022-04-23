Ишимский район, Тюменская область, , 16:35 — REGNUM В Тюменской области администрация Ишимского района и АО «Ишимское ПАТП» заключили антиконкурентное соглашение, обеспечив перевозчику преимущества при заключении муниципальных контрактов по начальной максимальной цене. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС со ссылкой на решение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

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Судом установлено, что администрация Ишимского района совместно с АО «Ишимское ПАТП», находясь в сговоре, ограничивали конкуренцию при отборе поставщика на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам. Также судами нескольких инстанций подтверждено, что собранные антимонопольщиками доказательства заключения между органом власти и хозяйствующим субъектом антиконкурентного соглашения достаточны.

Виновные лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму около 3,5 млн рублей.

«Очень отрадно и важно, что позицию ведомства поддержали суды всех трёх инстанций. Это в очередной раз подтверждает законность и справедливость принимаемых нами решений. Есть надежда, что наложенные штрафы, вернут участников сговоров к добросовестному поведению на торгах и законному получению прибыли». — прокомментировал решение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа руководитель управления ФАС по Тюменской области Игорь Веретенников.