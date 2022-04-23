Сыктывкар, 23 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В селе Усть-Вымь Республики Коми простились с Романом Рычковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. В траурной церемонии принял участие глава Коми Владимир Уйба.

Torange.biz Траур

« Мы попрощались здесь с гвардии рядовым Рычковым Романом Андреевичем – нашим земляком, погибшим при исполнении воинского долга при освобождении от неофашистов наших собратьев в Донецкой Народной Республике », — заявил Уйба в ходе видеообращения, опубликованного на его странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Ухты оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он бросил банку с краской на баннер с изображением георгиевской ленты и буквой Z.