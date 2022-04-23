Прага, , 16:34 — REGNUM Чешское правительство поддержит предложение главы министерства обороны республики о повышении военного бюджета, сообщает RT.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее глава минобороны Чешской республики Яна Чернохова обратилась в министерство финансов республики с просьбой о повышении бюджета своего ведомства для оперативных закупок военного оборудования материалов. Чернохова отметила, что такой шаг — повышение военных расходов 1,4 млрд крон (около $63 млн) — может стать «одновременно поддержкой национальной промышленности, экономики в целом и занятости».

«Это будет первый конкретный шаг в рамках нашего намерения повысить инвестиции в оборону на 48 млрд крон (около $2,1 млрд) в течение ближайших трех лет», — заявил Фиала в ответ на предложении главы оборонного ведомства.

В министерстве финансов республики указали на то, что при таком увеличении бюджета Прага сможет выполнить давнее требование НАТО, согласно которому каждая страна-член альянса должна вкладывать до 2% своего бюджета в оборону.

Отметим, в начале апреля парламент Чехии уже пошел на повышение оборонных расходов на 1 млрд крон (приблизительно $45 млрд). Такое решение было принято по просьбе Черноховой в связи с операцией России по денацификации Украины.