Донецк, , 16:32 — REGNUM Эвакуацию мирных жителей из Мариуполя сорвали украинские националисты. Об этом 23 апреля говорится в заявлении представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

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«Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко», — отметил он.

По его словам, вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить очередные жертвы среди мирного населения удалось благодаря профессиональным действиям российских военных, обеспечивавших безопасность места сбора граждан.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим запугивает и шантажирует украинских военнослужащих, а также гражданское население, которое может находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.