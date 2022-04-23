Новосибирск, , 16:30 — REGNUM В Новосибирской области на посевную кампанию в 2022 году сформированы смелые планы по увеличению площади посевов, повышению урожайности и сбора урожая. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Посевная Yarregion.ru

«Наша страна в этом году столкнётся с новыми трудностями, потому что на нас оказывают максимальное санкционное давление, однако мы со своей задачей справимся, — отметил Травников. — Никаких серьёзных катаклизмов в экономике России не будет, как не было их в 2014 году и во все предыдущие тяжёлые периоды».

Он отметил, что посевная кампания обеспечена всеми необходимыми ресурсами. В регионе посевную площадь планируется увеличить на 54,3 тысячи гектаров.