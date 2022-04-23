Сыктывкар, 23 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Сыктывкар доставят Благодатный огонь, сообщил Комиинформ настоятель Свято-Стефановского храма архимандрит Филипп.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разнесение благодатного огня

Празднование Воскресения Христова начнется в храме сегодня, 24 апреля в 23:00, с пасхального ночного богослужения в Свято-Стефановском кафедральном Соборе. В 23:30 начнется крестный ход.

Как сообщало ИА REGNUM, в храме Гроба Господня сегодня, 23 апреля, сошел Благодатный огонь.