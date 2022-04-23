Москва, 23 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 23 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:17 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что прохладная, ветреная и дождливая погода в Москве изменится в праздничные выходные дни 23–24 апреля. На Пасху в столичном регионе распогодится.