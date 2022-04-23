Мурманск, 23 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Мурманской области средняя стоимость кулича за год выросла на сто рублей, сообщает Мурманскстат.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

По данным статистики, в среднем один кулич в регионе стоит 562 рубля. Самым дорогим его ингредиентом стало масло — на него необходимо потратить 198 рублей.

Годом ранее стоимость пасхального кулича в Мурманской области составляла 462,8 рублей.

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