Новосибирск, 23 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за три месяца 2022 года обслужил 1 351 258 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Olmachevo.ru Аэропорт «Толмачёво»

«В марте пассажиропоток составил 423 336 человек, — уточнили в «Толмачёво». — На внутрироссийских рейсах обслужено 390 787 пассажиров (-4,4%). На международных линиях было обслужено 32 549 пассажиров (+19,1%)».

Отмечается, что доля трансферных пассажиров по итогам трёх месяцев составила 33,9% — на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.