Бедфорд, Великобритания, 23 апреля 2022, 16:17 — REGNUM Полиция британского графства Уорикшир задержала 23 апреля мужчину, которого подозревает в нападении на более десятерых человек с ножом городе Бедворт. Об этом сообщает The Guardian.
По имеющимся данным, нападение произошло утром 23 апреля в центре города. Подозреваемый напал с ножом по меньшей мере на десять человек и нанес им легкие повреждения. Нападавший также нанес одному из пострадавших ранения средней тяжести. На данный момент этот пострадавший госпитализирован и находится в стабильном состоянии.
Местные полицейские призвали всех, кто пострадал от действий задержанного, связаться с правоохранительными органами.
Симпкинс сказал, что полиция не ищет других подозреваемых в связи с инцидентом.