Бедфорд, Великобритания, 23 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Полиция британского графства Уорикшир задержала 23 апреля мужчину, которого подозревает в нападении на более десятерых человек с ножом городе Бедворт. Об этом сообщает The Guardian.

Нападение

По имеющимся данным, нападение произошло утром 23 апреля в центре города. Подозреваемый напал с ножом по меньшей мере на десять человек и нанес им легкие повреждения. Нападавший также нанес одному из пострадавших ранения средней тяжести. На данный момент этот пострадавший госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Местные полицейские призвали всех, кто пострадал от действий задержанного, связаться с правоохранительными органами.

«Я знаю, что это вызовет большую озабоченность у общества», — отметил сотрудник полиции Рик Симпкинс.

«Общественность может ожидать усиленного присутствия полиции в центре города Бедворт и вокруг него, чтобы обеспечить уверенность, пока наши офицеры продолжают проводить расследование», — добавил он

Симпкинс сказал, что полиция не ищет других подозреваемых в связи с инцидентом.