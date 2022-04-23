Калуга, 23 апреля 2022, 16:36 — REGNUM Жители освобожденной Волновахи получили очередной гуманитарный груз из Калуги. Доставку организовал и курировал депутат калужского ЗС Виталий Ковалев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Законодательное собрание Калужской области.
Руководители Донецкой Народной Республики и жители республики с благодарностью говорят, о том, что гуманитарная помощь россиян в буквальном смысле спасает сотни людских жизней.
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