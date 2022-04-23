Калуга, 23 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Жители освобожденной Волновахи получили очередной гуманитарный груз из Калуги. Доставку организовал и курировал депутат калужского ЗС Виталий Ковалев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Законодательное собрание Калужской области.

zskaluga. ru Депутат калужского областного парламента Виталий Ковалев привёз жителям Волновахи гуманитарный груз

Руководители Донецкой Народной Республики и жители республики с благодарностью говорят, о том, что гуманитарная помощь россиян в буквальном смысле спасает сотни людских жизней.

«Друг познается в беде. Ваше подлинное неподдельное участие в судьбе Донбасса напоминает нам о том, какой мощной, действенной силой способны быть милосердие, отзывчивость и сострадание», — отметила руководитель штаба по оказанию гуманитарной помощи, заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.