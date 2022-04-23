Кыштым, Челябинская область, 23 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области сотрудники полиции поймали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

У них изъяли более 270 граммов вещества, расфасованных в пакеты. Следователи выяснили, что эти граждане распространяли наркотики на территории нескольких городов региона. Оба заключены в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области поймали оптового наркокурьера и его подельников.