Новосибирск, , 16:10 — REGNUM В Новосибирске формирование колонны «Бессмертного полка» 9 мая начнется в 9:00 (время местное) напротив здания по улице Октябрьская магистраль, 3. Об этом сообщили в мэрии города.

«Бессмертный полк» в Новосибирске

«Акции будут содействовать муниципальные библиотеки, предприятия и организации города: они помогут горожанам в печати фотографий с изображением ветеранов и участников Великой Отечественной войны», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что 30 организаций предлагают услуги по изготовлению штендеров. Печать фотографий – бесплатная.