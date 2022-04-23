Луганск, , 16:04 — REGNUM Населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14:30 с направления н. п. Золотое-4 по н. п. Золотое-5 с применением минометов 120мм (4 мины)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что Первомайск обстрелян со стороны ВСУ из БМ-21 «Град».