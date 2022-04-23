Берн, , 16:03 — REGNUM Организаторы фестиваля оперной музыки в городе Санкт-Галлен в Швейцарии убрали из программы конкурса оперу Петра Чайковского «Орлеанская дева». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Петр Чайковский

Фестиваль в Санкт-Галлене пройдёт в июне 2022 года. За два месяца до мероприятия организаторы объявили об исключении оперы Чайковского из программы. Вместо «Орлеанской девы» в программу включили оперу Джузеппе Верди «Жанна д’Арк».

Оперный режиссер Ян Хенрик Боген заявил, что это решение было принято из-за того, что опера Чайковского должна была исполняться в открытом общественном пространстве. Поэтому с »гордой русской музыкой» могут столкнуться случайные жители города.

Беспрецедентные нападки на русскую культуру началась в странах Запада на фоне антироссийской истерики из-за специальной военной операции на Украине. От русофобской политики пострадали не только российские деятели культуры, но и зарубежные исполнители произведений русских классиков.

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