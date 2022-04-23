Новосибирск, 23 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области стоимость набора для приготовления пасхального кулича в марте 2022 года составила 166,02 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

«Ингредиенты для творожной пасхи обойдутся в 719,63 рубля», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2021 года цены на наборы продуктов для кулича и творожной пасхи выросли на 26,4% и 23,7% соответственно.