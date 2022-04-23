Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов» подписал новый контракт с 33-летним голкипером Сергеем Песьяковым, который после завершения сезона мог покинуть команду на правах свободного агента.

Fc-rpstov.ru ФК «Ростов»

Как сообщает издание «РБ Спорт», новый контракт Сергея Песьякова с «желто-синими» рассчитан на два года и истекает после завершения сезона 2023/24.

Сергей Песьяков выступает за «Ростов» с 1 июля 2017 года после перехода из московского «Спартака» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего голкипера, согласно данным портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Сергей Песьяков принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 38 мячей. Лишь дважды голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.