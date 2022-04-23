Мадрид, , 15:42 — REGNUM 29-летний центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист сборной Германии пополнит состав «сливочных» на правах свободного агента.

«Реал Мадрид» RonnyK

Ранее сообщалось, что в приглашении Антонио Рюдигера также заинтересованы мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Соглашение немца с «Челси» истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также футболист получил шесть желтых карточек.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро.