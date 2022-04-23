Буэнос-Айрес, , 15:40 — REGNUM Санкции в отношении нефтяной компании из Израиля Navitas Petrolem, которая ведет разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, ввели власти Аргентины. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба аргентинского МИД.

Фолклендские острова. Карта Т. Джеффри. 1771

«Минэнерго после проведения соответствующего административного процесса определило, что деятельность Navitas была незаконной, поэтому компания… была на 20 лет лишена права осуществлять деятельность на территории Аргентины», — говорится в сообщении.

При этом в июле 2021 года аргентинские МИД и минэнерго сообщили о начале введения санкций против нефтяных компаний Chrysaor Holdings Limited и Harbour Energy Plc (Великобритания) и Navitas Petroleum LP (Израиль) из-за проведения ими разведки углеводородов на континентальном шельфе Аргентины в бассейне Северных Мальвинских островов, «осуществляемых по незаконным лицензиям от нелегитимных властей Мальвинских островов».

Отметим, между Аргентиной и Великобританией идет давний спор по поводу суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. В 1982 году между странами из-за этого произошла война, продолжавшаяся несколько недель, в результате которой проиграла аргентинская сторона.