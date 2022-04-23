Власти Аргентины ввели санкции против нефтяной компании из Израиля
Буэнос-Айрес, 23 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Санкции в отношении нефтяной компании из Израиля Navitas Petrolem, которая ведет разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, ввели власти Аргентины. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба аргентинского МИД.
«Минэнерго после проведения соответствующего административного процесса определило, что деятельность Navitas была незаконной, поэтому компания… была на 20 лет лишена права осуществлять деятельность на территории Аргентины», — говорится в сообщении.
При этом в июле 2021 года аргентинские МИД и минэнерго сообщили о начале введения санкций против нефтяных компаний Chrysaor Holdings Limited и Harbour Energy Plc (Великобритания) и Navitas Petroleum LP (Израиль) из-за проведения ими разведки углеводородов на континентальном шельфе Аргентины в бассейне Северных Мальвинских островов, «осуществляемых по незаконным лицензиям от нелегитимных властей Мальвинских островов».
Отметим, между Аргентиной и Великобританией идет давний спор по поводу суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. В 1982 году между странами из-за этого произошла война, продолжавшаяся несколько недель, в результате которой проиграла аргентинская сторона.