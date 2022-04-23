Астрахань, , 15:39 — REGNUM Руководитель астраханской строительной компании подозревается в мошенничестве, сообщили 23 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

Двор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как полагает следствие, подозреваемый, являющийся руководителем стройкомпании, при исполнении муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий завысил объемы и стоимость якобы выполненных работ. Сумма хищения оценивается следователями в 360 тысяч рублей.

Следствие по делу продолжается, выясняются все обстоятельства дела.