Астрахань, 23 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Руководитель астраханской строительной компании подозревается в мошенничестве, сообщили 23 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двор

Как полагает следствие, подозреваемый, являющийся руководителем стройкомпании, при исполнении муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий завысил объемы и стоимость якобы выполненных работ. Сумма хищения оценивается следователями в 360 тысяч рублей.

Следствие по делу продолжается, выясняются все обстоятельства дела.