Кемерово, 23 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Кемеровский ледовый дворец «Кузбасс» по результатам премии SportBusinessAwards признан лучшей ледовой ареной 2021 года в России. Об этом сообщило региональное правительство.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледовый дворец

«В Кузбассе активно строятся объекты мирового уровня, один из самых ярких примеров — ледовый дворец «Кузбасс», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Строительство таких социальных современных объектов будет продолжено».

На победу в номинации также претендовали СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург) и Ледовый дворец «Байкал» (Иркутск).