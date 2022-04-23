Орел, 23 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отправлен Орловской епархией, сообщили 23 апреля в пресс-службе правительства Орловской области.

Пресс-служба правительства Орловской области Орловская епархия отправила груз для участников спецоперации

В составе груза военнослужащим отправили консервы и продукты быстрого приготовления, сосуды со святой водой, о которой просили верующие солдаты.

В правительстве пояснили, что первый груз для солдат был отправлен на прошлой неделе. Кроме того, епархия отправит пасхальные куличи и другие угощения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Орловской области отправили партию посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.