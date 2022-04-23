Париж, , 15:28 — REGNUM Как сообщает издание L’Equipe, 31-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, выступающий за национальную сборную Алжира по футболу, попал в сферу трансферных интересов «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала».

Рияд Марез Clément Bucco-Lechat

В текущем сезоне Рияд Марез принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. На данный момент алжирец с 23-мя голами в 41-м матче является лучшим бомбардиром «горожан».

Рияд Марез перешел в «Манчестер Сити» 10 июля 2018 года из «Лестер Сити» за 67,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение Мареза с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года.