Новокузнецк, Кемеровская область, 23 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Из Новокузнецка сегодня, 23 апреля, выехали два грузовика с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. В Ростовскую область отправлены 40 тонн муки и макаронных изделий. Груз помогли собрать неравнодушные кузбассовцы, общественные и коммерческие организации, сообщили в региональном правительстве.

Правительство Кемеровской области Из Кузбасса в Донбасс отправилась очередная колонна с гуманитарной помощью

«Это уже пятая партия гуманитарной помощи, собранная кузбассовцами для Донбасса, — прокомментировал губернат региона Сергей Цивилёв. — Жители региона с болью в сердце воспринимают страшные последствия действий неонацистов, которые сейчас переживают мирные жители ДНР и ЛНР».

С учётом сегодняшней партии в Донбасс из Кузбасса будет доставлено 200 тонн груза.