Москва, , 15:27 — REGNUM Стендовые испытания новых двигателей для сверхлёгких ракет-носителей провели специалисты Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова и компании «ВНХ-Энерго». Об этом сообщили представители платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) агентству ТАСС.

Ракетный двигатель Василий Иванов © ИА REGNUM

Разработка двигателей ведётся в рамках подготовки перспективного проекта «Космос 2.0». Ими будут оснащаться сверхлёгкие носители, предназначенные для выведения на околоземную орбиту груза до 250 килограммов.

Также прошли огневые испытания водородного жидкостного двигателя малой тяги для малого орбитального разгонного блока. Эти блоки смогут использоваться для развёртывания многоспутниковых группировок связи.

Разработчики планируют получить экспериментальные стендовые образцы основных систем к 2023 году. Опытный образец малого разгонного блока должен быть готов в 2024 году, лётный образец – в 2025 году.