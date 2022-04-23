Тайшет, Иркутская область, , 15:27 — REGNUM Иркутские правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Тарминского лесничества выявили незаконную рубку лесных насаждений. Подробности сообщает телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ.

Лесоруб

Полицейские в течение суток установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались четверо жителей поселка Новодолоново. Вину подозреваемые признали полностью и пояснили, что древесину заготавливали на дрова.

Общий объем незаконной рубки составил более 125 кубометров. По оценкам специалистов, лесному фонду РФ причинен ущерб в размере, превышающем 2 миллиона рублей. В ходе проведенных мероприятий изъяты бензопила и трактор.

Следователями МУ МВД России «Братское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 статьи 260 УК РФ.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года в Шиткинском лесничестве (Тайшетский район Иркутской области) была пресечена незаконная рубка древесины в особо крупном размере. Объем незаконно заготовленной древесины составил почти 80 кубометров.

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