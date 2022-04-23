Екатеринбург, 23 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Погибшие на Гайском ГОКе в Оренбургнской области рабочие могли отравиться газом. Об этом в своём телеграм-канале написал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Эмблема Ростехнадзора

Он отметил, что на телах горняков нет внешних повреждений. «Что указывает на возможное отравление газом», — отметил Виль. И добавил, что во время взрывных работ горняки находились на значительном безопасном расстоянии, а самоспасатели остались нетронутыми.

Виль также добавил, что формулировка «на руднике, где произошёл взрыв» является некорректной, так как на руднике «Гайский ГОК» взрывы являются частью технологического процесса. Как сообщало ИА REGNUM, рабочие погибли утром 23 апреля.