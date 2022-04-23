Москва, 23 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Спецслужбы из стран Североатлантического альянса (НАТО) давно ведут подготовку украинских неонацистских боевиков. Об этом 23 апреля написал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила, что ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны за то, что тот рассказал о 20 британских инструкторах Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS), готовящих украинских неонацистов подо Львовом.

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков», — написала она в своем сообщении.

Также российский дипломат добавила, что это не инструкторы, а сотрудники спецслужбы стран НАТО, которых на Украине сотни и тысячи.

«Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сведения о деятельности британских диверсантов Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS), заброшенных на территорию Украины, поручил проанализировать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.