Воронеж, 23 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Парковка у городских кладбищ в Воронеже будет ограничена 24 апреля, а также 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Кладбище

«В связи с проведением религиозных праздников «Светлое Христово Воскресенье (Пасха)» и «Красная Горка» 24 апреля, а также 1 мая будет ограничена парковка у городских кладбищ», — говорится в сообщении.

В частности, в эти дни с 09:00 до 17:00 будет ограничена парковка у Восточного, Коминтерновского, Лесного, Никольского, Шиловского, Юго-Западного кладбищ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже в ночь на 24 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Освобождения Труда. 24 апреля для воронежцев, которые захотят посетить кладбища, будут организованы дополнительные маршруты.