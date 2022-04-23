Мадрид, , 15:19 — REGNUM Как сообщает издание Goal, 29-летний таранный форвард мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората, выступающий за туринский «Ювентус» на правах аренды, готов перейти в лондонский «Арсенал».

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

В текущем сезоне Мората, выступая за «Ювентус», принял участие в 42-х матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Испании на счету нападающего 3 (2+1) очка по системе гол+пас в семи турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

«Атлетико» подписало Морату 1 июля 2020 года, выкупив контракт футболиста у лондонского «Челси» за 35 миллионов евро. Ранее испанец выступал за мадридский «Реал». На данный момент трансферная стоимость 29-летнего центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.