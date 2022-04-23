Тайшет, Иркутская область, 23 апреля 2022, 15:19 — REGNUM В Иркутской области правоохранители задержали афериста, который похитил деньги граждан под предлогом продажи топлива по низкой цене. Подробности сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

АЗС
АЗС
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От действий подозреваемого пострадали три пенсионера. В первом случае неизвестный подошел к двум пожилым мужчинам в гаражном кооперативе в городе Тайшете и предложил купить бензин подешевле. Один из них сразу отдал злоумышленнику 2500 рублей, второй отправился с ним на заправку, где передал еще 3000 рублей.

Злоумышленник прошел в кассу, после чего сказал, что расплатился, однако нужно съездить за канистрами. Подъехав на место назначения, новый знакомый вышел из машины и попросил его подождать. Когда через несколько часов он не вернулся, заявитель осознал, что они с другом сами передали сбережения в руки преступнику.

На следующий день на железнодорожном переезде он обратился к жителю Бирюсинска с аналогичным предложением. На заправочной станции взял у автомобилиста 6000 рублей, сказал заехать за здание за канистрами, а сам в этот момент скрылся.

Ориентировка с приметами предполагаемого преступника передана наружным нарядам полиции, размещена в средствах массовой информации. Накануне оперативники задержали фигуранта, им оказался 39-летний местный житель, который девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничества. Известно, что в декабре 2021 года он освободился из мест лишения свободы.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность предполагаемого мошенника к краже мобильного. Он предложил еще одному мужчине топливо, однако, когда понял, что заранее деньги заполучить не сможет, тайно похитил у него сотовый телефон. В настоящее время гаджет изъят.

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