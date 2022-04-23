Шерегеш, Кемеровская область, , 15:18 — REGNUM На кемеровском горнолыжном комплексе «Шерегеш» сегодня, 23 апреля, отмечают закрытие зимнего сезона и дают старт круглогодичному. На мероприятие собрались туристы со всей России, сообщили в региональном правительстве.

Шерегеш Администрация правительства Кемеровской области

«Шерегеш» активно развивается. Наша задача — сделать его круглогодичным курортом мирового уровня, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Только за этот зимний сезон его посетили более 2 миллионов человек. Надо сделать Горную Шорию привлекательной для туристов и летом. Для этого мы активно развиваем инфраструктуру курортной зоны, решаем вопросы водоснабжения, транспортной доступности».

Сегодня в Шерегеше работают более 20 праздничных локаций.