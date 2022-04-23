Мадрид, 23 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В ближайшем времени мадридский «Реал» объявит о продлении контракта с 36-летним центральным полузащитником сборной Хорватии по футболу Лукой Модричем.

Fifa.com Лука Модрич

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте, стороны уладили все детали, а контракта вскоре будет подписан. Напомним, что текущее соглашение Модрича со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» также планирует продлить контракты с центральным защитником Эдером Милитао и фланговым нападающим Винисиусом Жуниором.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне на счету хорватского полузащитника 3 забитых мяча и 9 результативных передач в 38-ми матчах за «Реал» во всех турнирах.