Барселона, Испания, 23 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Френки де Йонг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», который в ближайшее время возглавит Эрик тен Хаг. Об этом 23 апреля сообщило испанское издание Sport. es.

«Барселона»

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 27-ми матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нидерландского специалиста 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. Трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.