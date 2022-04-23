Берлин, , 15:10 — REGNUM Власти Германии должны помочь киевскому режиму, который нуждается в тяжелом вооружении, и при этом соблюсти обязательства в рамках НАТО, не становясь стороной войны. Об этом 23 апреля заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер в ходе своего выступления в формате онлайн на съезде Свободной демократической партии Германии.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Линднера, Киеву нужно тяжелое вооружение, и он не понимает, почему для некоторых в Германии такие поставки считаются недопустимыми.

«Но мы не должны вредить собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО», — сказал он.

«Мы не можем становиться стороной войны», — подчеркнул глава минфина ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) был обстрелян со стороны ВСУ из БМ-21 «Град».