Чита, 23 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Забайкальского края внесли ряд предложений в федеральный закон по обращению с бездомными животными. В частности, предлагается усыплять агрессивных уличных собак. Вопрос обсуждался на заседании межфракционной рабочей группы «Байкал».

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

«Предлагаемые нами изменения в федеральный закон предусматривают возможность усыпления уличных собак при агрессивном поведении, которое должен установить ветеринар. Кроме того, необходим чёткий порядок финансирования приютов. У регионов, таких как Забайкальский край, возможности бюджета сильно ограничены, поэтому тут необходима поддержка федерального центра, коль уж мы этих собак содержим», — отметил депутат Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Количество безнадзорных собак, отловленных в Чите с начала 2022 года, превысило тысячу. 19–20 апреля подрядная организация комитета городского хозяйства производила отлов собак по ул. Коллективная, в мкр. Северный и в мкр. Октябрьский. Все отловленные животные помешаются в приют для животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. С 5 февраля в регионе действует режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей в населённых пунктах.

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